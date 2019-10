Teatro: 'To play or to die' di Provinzano in scena al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 29 OTT - Lo spettacolo To play or to die di Giuseppe Provinzano, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo e da Babel Crew con il sostegno di Spazio Franco e con la collaborazione del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, inaugura mercoledì 30 ottobre alle ore 21.00 la nuova stagione della Sala Strehler del Biondo di Palermo.

Secondo capitolo della Trilogia della crisi avviata con 1,2,3... Crisi!, che puntava il dito sulle conseguenze della recessione nella vita di tutti i giorni, To play or to die - interpretato dallo stesso Provinzano e da Chiara Muscato - affronta la lenta e inesorabile crisi del comparto artistico, che in sintonia con la decadenza culturale del nostro paese, si trova da anni in una fase di progressivo e inarrestabile smantellamento. Le scene e i costumi sono di Vito Bartucca, le luci di Gabriele Gugliara, le musiche di Roberto Cammarata e le marionette di Elena Bosco.

Prendendo come pretesto Hamletmachine di Heiner Müller, lo spettacolo moltiplica il meccanismo di "teatro nel teatro" dell'Amleto shakespeariano: due attori rimasti "soli" si interrogano sul senso dell'andare in scena quando le condizioni non lo consentirebbero, immettendo nuovi sensi nell'opera con divertenti e acute incursioni nella cultura contemporanea. Repliche fino al 2 novembre secondo il seguente calendario: mercoledì 30 ottobre ore 21.00; giovedì 31 ottobre ore 21.00; venerdì 1 novembre ore 21.00; sabato 2 novembre ore 17.00 e ore 21.00.(ANSA).