1,5 kg cocaina in casa, arrestata coppia

(ANSA) - CATANIA, 26 OTT - Carabinieri della compagnia Fontanarossa hanno arrestato a Catania i conviventi Pietro Napoli, di 50 anni, e la coetanea Rosetta Raciti per spaccio di sostanze stupefacenti. I due avevano in casa circa un chilogrammo e mezzo di cocaina, per un valore di mercato stimato dai militari dell'Arma in 150mila euro. La droga, contenuta in una scatola di scarpe, è stata lanciata da un balcone dalla donna all'arrivo degli investigatori che stavano per eseguire un accesso nella loro abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato materiale comunemente utilizzato per tagliare, dosare e confezionare la sostanza stupefacente. L'uomo è stato condotto in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. (ANSA).