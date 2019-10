Fitness: Virgin Active apre anche a Palermo con open weekend

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - Uno dei marchi più conosciuti del fitness in Italia, Virgin Active, sbarca a Palermo. Dopo la grande adesione alle prevendite iniziate ad agosto e agli eventi organizzati a settembre in alcuni luoghi di Palermo, Virgin Active organizza un open weekend sabato 26 e domenica 27 ottobre, prima dell'apertura ufficiale di lunedì 28 ottobre.

Virgin Active Palermo apre così le porte del club di Via Gioacchino Ventura 11 a tutti coloro che vorranno scoprire gli spazi, conoscere i trainer, e vivere un'esperienza di benessere.

I diversi spazi dedicati agli allenamenti, come ad esempio Gym Floor, Grid, Punch, Revolution cycle, Yoga, Reformer Pilates, Cross Active, le due splendide piscine, una interna e una esterna, e molte altre aree, permetteranno di prendere confidenza con le 4 dimensioni della fitness experience proposta da Virgin Active, ovvero il raggiungimento di Equilibrio, Resistenza, Forza, Stabilità che i trainer proporranno attraverso allenamenti ad hoc, dopo aver messo in relazione la preparazione, le necessità e gli obiettivi finali di ogni socio.

Il nuovo club non sarà solo un villaggio fitness fra i più belli in Italia, ma sarà per i soci anche un vero polo di aggregazione, un luogo di incontro e di socializzazione. Oltre agli spazi dove praticare fitness, infqatti, si potrà godere di un'area relax e un Virgin Active Cafè.(ANSA).