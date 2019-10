Scomparsa a Salemi, arrestato l'ex

I carabinieri hanno arrestato Vincenzo Caradonna, 47 anni, ex compagno di Angela Stefano, 48 anni, la cui scomparsa era stata denunciata il 5 febbraio scorso a Salemi (Tp) dall'ex marito. L'uomo era già indagato per l'omicidio della donna, distruzione e occultamento di cadavere e detenzione di ordigni esplosivi. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Marsala, su richiesta della Procura sulla base delle indagini condotte dai carabinieri di Mazara del Vallo e dai militari del Ris che avevano trovate tracce di sangue nell'abitazione della vittima. Dopo la denuncia di scomparsa da parte di Rosario Scianna, con cui la donna ha due figli, sono state fatte ricerche in pozzi e laghetti artificiali senza esito.