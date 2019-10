Cattura cardellini nel nisseno, denuncia

(ANSA) - CALTANISSETTA, 23 OTT - Le Guardie Giurate volontarie Wwf di Caltanissetta hanno colto nella flagranza di reato un uomo residente a Gela, G. T., che, utilizzando una coppia di reti di quasi due metri di lunghezza, aveva approntato un impianto mobile di uccellagione destinato alla cattura di cardellini nelle campagne gelesi. L'uomo si era appostato vicino un torrente - realizzando un nascondiglio di frasche e ramaglie sotto un ulivo - ed aveva sistemato la rete in modo tale da catturare i piccoli uccelli canori. Le guardie Wwf hanno chiamato i carabinieri che hanno sequestrato l'attrezzatura utilizzata per catturare i volatili e due cardellini che l'uomo utilizzava come richiamo e che sono stati poi liberati.

L'uccellatore è stato denunciato.(ANSA).