Teatro: al Libero, Trasmigrazione di fermenti d'amore

Il Teatro Libero di Palermo apre la cinquantaduesima stagione con la produzione internazionale Trasmigrazione di fermenti d'amore. Il 24, 25 e 26 ottobre, alle 21.15, lo spettacolo di teatro-danza polacco del Dada von Bzdülöw Theatre, compagnia fondata da Leszek Bzdyl, che dirige lo spettacolo, e da Katarzyna Chmielewska, coreografa e danzatrice.

"Al centro della scena l'amore. C'è qualcuno sotto questo cielo che è immune ai patimenti amorosi? - riflette Bzdyl - Se c'è, andrebbe premiato per il merito di esserne libero, libero dalla loro follia e dalla loro febbre. Ma su tutti gli altri quasi sempre prevale l'amore che ci culla in una condizione di piacevole patimento" La compagnia Dada von Bzdülöw Theatre è un gruppo indipendente sulle scene dal 1992 e ha creato numerosi spettacoli in collaborazione con istituzioni culturali polacche e internazionali, come Teatr Wybrzee / Gdask; Klub ak / Danzica; Dance Advance / Philadelphia, USA; Les Hivernales / Avignon, Francia; Vecchia fabbrica di birra / Pozna; Teatr Nowy / ód; Nuova fondazione / Pozna. Dal 2008 la compagnia è rappresentata dall'Associazione Artisti Dada von Bzdülöw, con sede a Danzica e affiliata a Teatr Wybrzee / Gdask, che ne ospita regolarmente gli spettacoli. Ad oggi, Dada ha prodotto più di 50 creazioni, presentate con successo sia in Polonia che all'estero.