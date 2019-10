C.destra: Musumeci, sarò in piazza a Roma

"Sarò in piazza a Roma con il centrodestra unito, con Salvini, Meloni, Berlusconi e Toti perché spero che l'attuale governo possa andare via per lasciare spazio agli elettori. Il mio giudizio politico su questo governo è negativo ma sotto il profilo istituzionale da presidente della Regione Siciliana nutro rispetto e mi auguro che possa far il bene della nostra Sicilia". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci a Palazzo dei Normanni, a margine della seconda giornata di 'Meridiano Sanità Sicilia' forum organizzato da The European House Ambrosetti e Cefpas con il patrocinio di Ars e Regione Siciliana.