Daria Biancardi vince Festival musica italiana a New York

(ANSA) - PALERMO, 17 OTT - Con il singolo "Come una danza" è Daria Biancardi la vincitrice della XII edizione di New York Canta - Festival della musica italiana a New York, che sarà trasmesso in mondovisione da Rai Italia. La performer palermitana è salita sul palco, incantando pubblico e giuria di esperti. Alle 2 di notte, ora italiana, Daria ha coronato il suo american dream: "Non riesco ancora a crederci. Per la prima volta nella mia vita, nella città dove tutto può succedere, ho vinto. Ho il cuore pieno di emozione e gratitudine".

Per Daria Biancardi è il 'sogno americano' che si avvera. A 20 anni di distanza da quel lontano 1999, quando si trasferì nella Grande Mela per inseguire la sua grande passione per il canto, la città cl'ha premiata al Master Theatre di Brooklyn.

"Che soddisfazione - commenta la cantante - portare l'Italia e la Sicilia oltremare, negli States dove ancora vivono migliaia di italiani che ascoltano la nostra musica, la diffondono con gioia e orgoglio. Gli applausi ricevuti, i complimenti, mi riempiono il cuore e mi permettono di ritornare a Palermo davvero soddisfatta".

Reduce dalla parata trionfale del "Columbus Day", sulla 5ta strada, in rappresentanza del festival NY Canta e della tradizione artistica italiana, ad attendere Daria a Palermo il calore festante della sua città e prestigiosi impegni artistici targati Gianfaby Production.(ANSA).