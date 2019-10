18 gatti chiusi in un box a Palermo ,due denunce

La polizia municipale ha denunciato due persone che tenevano 18 gatti in un box scantinato di via Buonriposo a Palermo.

Sedici felini adulti e 2 cuccioli erano rinchiusi in 12 gabbie in spazi angusti, in un ambiente privo di illuminazione e scarsamente arieggiato e in condizioni igieniche carenti.

Da accertamenti condotti dal medico veterinario è emerso che proprio lo stato di detenzione ha causato alcune patologie: un gatto ha una zampa rotta, altri sono ciechi, i cuccioli sono in prognosi riservata. Tutti i felini sono stati soccorsi.

I detentori, R.M. di 34 anni e G.C. di 20 anni, che hanno dichiarato di aver raccattato gli animali per sottrarli ai pericoli della strada, sono stati denunciati per detenzione di animali in condizioni di sofferenza, incompatibili con la loro natura.