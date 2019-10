Tasca d'Almerita, minibond per export

Realizzare importanti investimenti in una delle tenute di riferimento dell'azienda e continuare il processo di internazionalizzazione teso a sviluppare mercati specifici: Germania, Usa e Asia. Con questi obiettivi, Conte Tasca d'Almerita, storica cantina siciliana che produce vini dal 1830, si è aperta al mercato quotando minibond su ExtraMot Pro, il segmento professionale di Borsa Italiana dedicato alla quotazione di obbligazioni di pmi. A spiegarlo è il direttore finanziario di Conte Tasca d'Almerita, Giuseppe Formisano, precisando di aver emesso più titoli: "il primo è stato uno short term di 10 mesi pari a 500 mila euro, il secondo di 3 milioni a 7 anni e nel 2019 abbiamo emesso 1 milione di euro a 2 anni". L'intenzione dell'azienda è di continuare ad "accompagnare l'indebitamento bancario, che non può mancare per una corretta gestione aziendale, con l'emissione di nuovi titoli finalizzati ad azioni specifiche - afferma Formisano - In particolare crediamo necessario continuare a sviluppare l'internazionalizzazione dell'impresa".