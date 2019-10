Fragalà:nuove accuse contro boss

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - Un nuovo collaboratore di giustizia, Francesco Paolo Lo Iacono, arrestato a luglio per traffico di droga, avrebbe riferito ai pm di Palermo che a volere la morte del penalista Enzo Fragalà sarebbe stato il boss di Porta Nuova Gregorio Di Giovanni. Il nome di Di Giovanni, come mandante dell'omicidio, era già stato fatto ai magistrati da un altro collaboratore di giustizia: Francesco Chiarello, ma essendo l'unica accusa nei confronti del capomafia, la Procura non raccolse indizi sufficienti per procedere a suo carico.

Fragalà fu aggredito a bastonate a febbraio del 2010 a pochi metri dal tribunale. Dopo una prima archiviazione, l'inchiesta è riuscita a individuare gli esecutori materiali del barbaro assassinio. Il neo pentito avrebbe detto che quando lavorava al bar Bobbuccio, nei pressi del tribunale, avrebbe fatto la consegna di una ordinazione in una abitazione dove c'era Di Giovanni. Lo Iacono avrebbe sentito Di Giovanni dire a un misterioso interlocutore che si doveva dare una lezione a Fragalà.