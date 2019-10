Fce, Catania vera città metropolitana

(ANSA) - CATANIA, 15 OTT - La Sicilia è tra le Regioni italiane scelte dalla Commissione europea per la comunicazione dei migliori progetti realizzati con i fondi Ue. E' quanto emerso a Catania alla presentazione della la campagna pubblicitaria "Ferrovia Circumetnea, per una città davvero metropolitana", promossa dall'esecutivo comunitario in collaborazione con la Regione. "E' il riconoscimento da parte dell'Europa - ha detto Musumeci - al lavoro fatto dagli uffici della Regione che più ci piace. Un'Europa attenta alle periferie e al Mezzogiorno. La metropolitana Circumetnea è un'opera di grande impatto sociale che consente a Catania una mobilità veloce e non inquinante, come alle grandi città europee. Il fatto di essere una delle poche Regioni d'Italia scelte per questa campagna pubblicitaria è per noi motivo di grande soddisfazione, per un mese i catanesi potranno rendersi conto di quanto importante sia la collaborazione con l'Europa, quando si tratta di progetti concreti, sostenibili, utili a creare un futuro di sviluppo".