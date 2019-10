Spettacolo dei detenuti del Pagliarelli

(ANSA) - PALERMO, 14 OTT - I detenuti-attori del carcere palermitano "Antonio Lorusso" di Pagliarelli, propongono al teatro Biondo del capoluogo siciliano il loro nuovo lavoro "Transiti", frutto di un anno di attività e che ha debuttato a giugno nella casa circondariale. L'appuntamento per la compagnia "Evasioni", diretta da Daniela Mangiacavallo, che firma anche la regia del testo scritto insieme al drammaturgo Rosario Palazzolo, è per sabato 19 ottobre alle 21.

Dopo "Enigma 23", allo Stabile della città tocca ora a "Transiti", uno studio sulle opere di Jean Paul Sartre e Martin Heidegger. Transiti va in scena con i costumi realizzati nel carcere, frutto di un corso di sartoria teatrale realizzato dall'associazione "Baccanica": i detenuti armati di ago e filo hanno lavorato alla preparazione dei costumi guidati da Giulia Santoro. Anche le scenografie sono state realizzate dagli ospiti del Pagliarelli impegnati in un progetto sui mestieri in carcere, finanziato dalla Fondazione Acri - programma Per Aspera ad Astra.