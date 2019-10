Soprano cinese Wang a Festival Bellini

(ANSA) - CATANIA, 14 OTT - Il soprano cinese Bing Bing Wang sarà l'ospite d'onore e artista del concerto "Bellini & Chopin" che si terrà domani alle 20 nella chiesa Badia di Sant'Agata per il cartellone del Festival Belliniano. Con lei si esibirà il tenore Marcello Giordano Pellegrino. I due artisti saranno accompagnati al piano da Daniele Condurso.

Sarà un viaggio dentro le relazioni musicali tra Bellini e Chopin. In programma brani tratti da arie cameristiche belliniane per canto e pianoforte come "Vaga Luna che inargenti", "Ma pur contento", "Malinconia, soffermandosi in un vero e proprio esame stilistico-musicale del brano cameristico "Per pietà bell'idol mio" e alcuni celebri notturni e composizioni di Chopin. Bing Bing Wang, una delle cantanti più famose ed amate in Cina, eseguirà "Casta Diva" dalla Norma di Bellini, "Tace la Notte placida di tale amor" dal Trovatore di Giuseppe Verdi, "Quelle trine morbide" dalla Manon Lescaut di Giacomo Puccini e "Mercè dilette amiche" da "I vespri siciliani" di Verdi. (ANSA).