Oscurati cartelloni cantante neomelodica

(ANSA) - CATANIA, 14 OTT - Tre cartelloni pubblicitari sei metri per tre che promuovevano l'uscita del primo lavoro discografico della cantante neomelodica Agata Arena, esposti senza autorizzazione, sono stati oscurati dalla polizia locale di Catania dopo indagini avviate dal commissariato della polizia di Stato di Librino. Alla cantante sono stati contestati tre illeciti amministrativi. Sanzioni sono state irrogate anche al legale rappresentante della società di pubblicità perché continuava a mantenere installati gli impianti sprovvisto di autorizzazione. Per quest'ultima contestazione come obbligata in solido è stata individuata l'artista committente e beneficiaria del messaggio pubblicitario. Sono in corso verifiche ed accertamenti della polizia di Stato, in relazione a possibili manifestazioni non autorizzate, nella zona di piazza Caduti del Mare, da parte della cantante neomelodica che nei giorni scorsi avrebbe organizzato e partecipato ad un concerto neomelodico con l'accensione di fuochi d'artificio. (ANSA).