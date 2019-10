Ippica: Coppa assi torna in Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 14 OTT - Ritorna in Sicilia, dopo l'ultima edizione svoltasi a Verona nel 2016, la storica Coppa degli assi, il concorso equestre internazionale di salto a ostacoli. A ospitarlo per la prima volta sarà l'impianto della Tenuta di Ambelia di Val di Catania. Attualmente sono già 161 i cavalli iscritti. A presentare l'appuntamento, giunto alla 34esima edizione e diviso in due tappe - dal 18 al 20 ottobre la prima, dal 13 al 15 dicembre la seconda - è stato il governatore Nello Musumeci. "Questa - ha detto - è la dimostrazione che Ambelia non è stato solo un fuoco di paglia. L'obiettivo è quello di fare un importante impianto di caratura internazionale dello sport equestre, attività scomparsa da anni in Sicilia. Siamo convinti che la Tenuta a cavallo tra Militello e Scordia possa diventare un Polo di richiamo. In tal senso stiamo già lavorando perché la struttura possa essere riconosciuta come internazionale: il progetto per un secondo campo è già pronto e a gennaio dovrebbero partire i lavori".