Protezione Civile: domani si apre 'Settimana nazionale'

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - Sarà il Capo del Dipartimento Protezione Civile, Angelo Borrelli ad aprire domani da Palermo la prima "Settimana nazionale della protezione civile" che si svolgerà fino al 19 ottobre. L'iniziativa, che ha carattere nazionale, è stata istituita lo scorso 1 aprile con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in coincidenza con il 13 ottobre, Giornata internazionale ONU per la riduzione delle catastrofi naturali . La "Settimana della Protezione civile" prenderà il via sabato 12 ottobre alle 9.00 in corrispondenza con l'evento conclusivo della campagna "Io non rischio" che vedrà in 60 piazze della Sicilia centinaia di volontari impegnati a fare azione di sensibilizzazione e informazione. In linea con il Codice di Protezione Civile, l'iniziativa punta a rafforzare il sistema informativo complessivo per far conoscere i comportamenti da adottare in caso di calamità naturali per mitigare i fattori di rischio. All'interno dei gazebo che verranno allestiti si potranno ricevere, infatti, informazioni e materiale utile sui comportamenti da assumere in caso di terremoti, alluvioni, maremoti, incendi. "Conoscere per salvarsi" è, infatti, il tema dominante della campagna informativa nazionale. (ANSA).