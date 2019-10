Premi: a Giosuè Calaciura il 'Marco Polo Venise'

(ANSA) - PALERMO, 9 OTT - Giosuè Calaciura col potente romanzo "Borgo Vecchio" e la traduttrice in francese dell'opera, Lise Chapuis, edita da Noir sur Blanc sono i vincitori della terza edizione del Premio per la narrativa 'Marco Polo Venise', iniziativa ideata dalla promotrice letteraria Christine Bach, volta a insignire il successo di un'opera italiana sul mercato francofono. Calaciura ha prevalso su una nutrita schiera di scrittori connazionali che si trovano ai primi posti nelle classifiche dei bestseller stranieri in Francia. La cerimonia di consegna avrà luogo nell'Auditorium della Venice International University sull'Isola di San Servolo (Ve), sabato 12 ottobre, alle ore 17:30. Fra le autorità presenti gli ambasciatori di Francia in Italia, Christian Masset e d'Italia a Parigi, Teresa Castaldo. Spiega l'ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Giuria: "Di regola, si premia un romanzo in lingua originale. In questo caso, invece, si allarga lo sguardo alla sua traduzione in francese. I traduttori vanno incoraggiati, affinché il panorama della narrativa italiana, così ricco e articolato, venga riflesso senza lacune o stereotipi nel mondo letterario francese".

Giosuè Calaciura, giornalista e scrittore palermitano, collabora con giornali e riviste, ha scritto per il teatro e la radio. E' autore della trasmissione Fahrenheit di Rai Radiotre.

I suoi racconti sono stati tradotti in Spagna, Germania e Francia. Il libro premiato Borgo Vecchio (Sellerio 2017), Premio Volponi, Premio Presidi del Libro della Regione Puglia, è pubblicato in Francia da Noir sur Blanc. Tutti i suoi romanzi editi in Francia sono stati tradotti da Lise Chapuis, che è riuscita a renderne perfettamente la scrittura originale e di straordinario vigore. (ANSA).