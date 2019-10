Bonafede inaugura tribunale di Marsala

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 9 OTT - "L'inaugurazione di questa nuova struttura dimostra che lo Stato intende essere vicino ai cittadini. Anche quelli delle realtà più lontane dal centro. E nessuno meglio di me, che sono di Mazara del Vallo, lo può dire". Lo ha detto il ministro della giustizia Alfonso Bonafede subito dopo il suo arrivo davanti l'ingresso del nuovo palazzo di giustizia di Marsala, in funzione già da metà settembre ma inaugurato ufficialmente oggi. La costruzione della struttura è iniziata 12 anni fa. La cerimonia si è svolta svolge alla presenza, tra gli altri, dell'ex presidente del tribunale di Marsala Gioacchino Natoli, del vicepresidente del Csm Davide Ermini.

Sulla carenza di magistrati a Marsala, sottolineata dalla presidente del Tribunale Alessandra Camassa, Ermini ha spiegato che che è stato indetto un bando per tre posti in Procura e uno in Tribunale, "ma purtroppo non sono state presentate domande. I magistrati - ha aggiunto - non fanno domanda per andare in alcuni uffici particolari del Sud".