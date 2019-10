Polistirolo in spiaggia a Mondello

(ANSA) - PALERMO, 8 OTT - Una distesa di polistirolo ha invaso la spiaggia di Mondello, la località balneare di Palermo.

Questo lo scenario di fronte al quale si sono trovati i volontari che questa mattina si sono dati appuntamento con rastrelli e grossi sacchi neri. Il materiale plastico è arrivato dal frangionda galleggiante che proprio in questi giorni i lavoratori della New Marina Service srl, titolare di una concessione fino al 30 ottobre, avevano iniziato a smontare. Le operazioni sono state rimandate a causa del maltempo. La banchina, utilizzata durante la stagione estiva, si è spezzata a metà sprigionando in mare il materiale plastico che ne costituisce la base galleggiante ed è finita sull'arenile.