Migranti: sopravvissuti, a bordo 8 bimbi

(ANSA) - PALERMO, 7 OTT - Ci sarebbe anche 8 bambini tra i dispersi nel naufragio avvenuto davanti a Lampedusa. Lo hanno raccontato i sopravvissuti agli uomini della Guardia costiera e della Gdf che li hanno soccorsi. In bordo del barchino in legno c'erano in maggioranza tunisini e subsahariani. I soccorritori avrebbero individuato altri 2 corpi al largo dell'isola e si stanno avvicinando per recuperarli. Finora sono 2 i migranti morti che sono stati portati a riva, dopo il naufragio del natante con una cinquantina di persone a bordo, 22 delle quali recuperate.