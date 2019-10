Fincantieri: in bacino Palermo nave crociera Star Breeze

La nave da crociera Star Breeze di Windstar è entrata nel bacino da 400mila tonnellate del Cantiere navale di Palermo per i lavori di trasformazione e ammodernamento. Le tute blu dello stabilimento Fincantieri di Palermo taglieranno in due la Star Breeze, per poi inserire una sezione di 26 metri che allungherà la nave; sarà inoltre sostituito l'apparato motore con uno a basso impatto ambientale.

Il lavori dureranno circa quattro mesi. Windstar Cruise, con sede a Seattle, gestisce una flotta di sei navi di piccole dimensioni e all-suite che toccano circa 300 porti e 80 Paesi.

Dopo Star Breeze toccherà a Star Legend e Star Pride. Le lavorazioni saranno effettuate tutte nello stabilimento palermitano.