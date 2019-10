Ambiente: sequestrata discarica abusiva nel Siracusano

(ANSA) - SIRACUSA, 07 OTT - I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lentini hanno sequestrato una discarica di 6 mila metri quadrati contenente eternit, materiale proveniente da demolizioni di fabbricati, rottami ferrosi ed ogni altro tipo di rifiuto. L'area, in contrada Minnella a Carlentini, nel Siracusano, è recintata. Il proprietario del terreno è stato denunciato. Saranno avviate le procedure per la bonifica, per ripristinare l'originario stato dei luoghi.(ANSA).