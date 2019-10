Allerta meteo, scuole chiuse domani a Catania

Scuole di ogni ordine e grado chiuse martedì 9 ottobre a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il maltempo.

"Vista l'allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di martedì 8 ottobre - scrive il sindaco di Catania, Salvo Pogliese su Facebook - d'intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e in accordo con il prefetto Claudio Sammartino, ho disposto la chiusura delle scuole. Appena pronta l'ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del comune e gli organi di stampa. Viene anticipata sulla mia pagina - spiega Pogliese - per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare".

Anche in Campania l'allerta meteo è stato prorogato fino alle 14 di martedì 8 ottobre. Il servizio comunale Verde della città ha disposto la chiusura per la giornata dei parchi cittadini. I cimiteri cittadini resteranno aperti. Per quanto concerne le scuole il servizio comunale che si occupa di edilizia scolastica, raccomanda ai Dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne con alberature e strutture ludiche.