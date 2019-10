(ANSA) - NAPOLI, 6 OTT - Cade sull'aliscafo, forse a causa del mare mosso, e batte la testa procurandosi una ferita: è accaduto ad un turista tedesco che ieri, con la moglie, era diretto verso Capri.

L'incidente si è verificato a bordo dell'aliscafo "Apollo", partito da Sorrento in tarda mattinata. Forse a causa delle onde, l'uomo è caduto sbattendo con la testa contro la porta di uno dei vani dello scafo. L'urto gli ha provocato una ferita di alcuni centimetri sanguinante; è stato immediatamente soccorso dal personale di bordo e da un passeggero che si è qualificato medico. Intanto il comandante dell'aliscafo "Apollo" ha allertato la Capitaneria di Porto di Capri che ha provveduto a far arrivare nel porto il personale del 118 ed ha inviato sotto la passerella del mezzo i militari in servizio presso la Circomare Capri.

L'uomo era vigile, ha fornito le generalità ed è stato trasferito all'ospedale Capilupi dove gli è stato riscontrato una ferita da taglio sulla quale gli sono stati applicati tre punti di sutura e gli sono stati dati sette giorni di prognosi.

I militari hanno avviato gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto ascoltando alcuni testimoni che si trovavano a bordo.

Intanto sui social la notizia è diventata virale e girano diverse versioni sull'episodio provocando anche l'intervento della delegazione dell'isola di Capri dell'Unione Nazionale Consumatori che ha chiesto alle autorità preposte accertamenti sui fatti e in caso di responsabilità oggettive preannunciando un esposto alle autorità competenti.(ANSA).