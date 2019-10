Sequestrati 8500 "botti" illegali a Palermo, tre denunciati

(ANSA) - PALERMO, 05 OTT - A Palermo i giochi d'artificio si sparano tutto l'anno. Feste di quartiere, feste religiose nelle borgate, matrimoni in alcuni locali della città, fine pena dei carcerati e anche durante i funerali: così le richieste di giochi pirotecnici sono sempre in aumento, alimentando un mercato parallelo e illegale. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto in due esercizi commerciali e nell'abitazione di una donna 8500 "botti" illegali, tutti made in China, altamente pericolosi. Complessivamente il materiale sequestrato ha un peso di 3,6 quintali. I tre responsabili sono stati denunciati per detenzione illegale di materiale esplodente e ricettazione.(ANSA).