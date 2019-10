Foss, a cena da 699 euro anche Santoro e Panni

Alla cena romana pagata 699 euro il 4 settembre scorso dal direttore amministrativo della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, Massimo Provenza, e messa in nota spesa hanno partecipato anche il presidente della Foss Stefano Santoro e il direttore artistico Marcello Panni. Provenza ha chiesto il rimborso della cena che era stato accordato e sottoscritto dallo stesso Santoro che, dopo il richiamo informale della regione, aveva chiesto a Provenza di restituire i soldi della costosa cena. Santoro, interpellato sulla vicenda non aveva fatto cenno della sua presenza alla cena dicendo che i soldi erano stati restituiti attraverso bonifico da Provenza.

"Quella era una spesa - ha detto ora il presidente della Foss a Repubblica - che non andava caricata sulla Fondazione anche se eravamo in missione. La mia firma sull'ordine di rimborso? Mi è sfuggito. Appena me ne sono accorto ho fatto restituire i soldi.

Non ho ricevuto alcun richiamo".