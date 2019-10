Unicredit: aperti Villa Zito e Palazzo Branciforte a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 OTT - UniCredit partecipa anche quest'anno a "Invito a Palazzo", l'iniziativa promossa dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) giunta alla sua XVIII edizione, che vede aperti gratuitamente al pubblico sabato 5 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, alcuni fra i palazzi più prestigiosi per interesse storico e architettonico appartenenti a Banche e a Fondazioni di origine bancaria operanti in Italia. Per l'occasione UniCredit collaborerà con la Fondazione Sicilia per le visite gratuite a Palazzo Branciforte e a Villa Zito.

Nel dettaglio: Palermo, Palazzo Branciforte (edificio di proprietà di Fondazione Sicilia), Largo Gae Aulenti 2 - visite guidate a partire dalle 9.30 (ultima visita alle 18.30).

Ingresso con prenotazione obbligatoria al numero 091.8887767 o via e-mail a info@palazzobranciforte.it fino a esaurimento posti. Alle ore 17.30, presso la Sala 99 si terrà un concerto lirico con il Tenore Andrea Vincenti e la Soprano Chiara Fiorani, accompagnati dal Maestro Giuseppe Messina del Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Palermo. Palermo, Villa Zito (edificio di proprietà di Fondazione Sicilia), Viale della Libertà, 52 - visite gratuite a partire dalle ore 9.30 (ultimo ingresso alle 18.30). Per informazioni telefonare al numero 091.7782180 o email a didattica@villazito.it e bookshop@villazito.it (ANSA).