Teatro Massimo su prima pagina Nyt grazie a Einaudi e Toibin

(ANSA) - PALERMO, 04 OTT - Palermo e il suo teatro lirico sono finiti sulla prima pagina del New York Times di oggi per una volta a onore e gloria delle due capitali del sud d'Italia, Palermo e Napoli, che coproducono "Winter Yourney" in prima assoluta stasera al Teatro Massimo. Musiche di Ludovico Einaudi che per la prima volta si cimenta con l'opera lirica e libretto di Colm Toibin, lo scrittore irlandese che a New York è molto amato, anche lui agli esordi come librettista. Il tema è tra i più scottanti e insidiosi: l'immigrazione attraverso il Mediterraneo, nella rotta che dalla Libia porta all'isola più vicina, un mare turchese, straordinario, che negli ultimi dieci anni si è striato del rosso del sangue dei morti, di coloro che non ce l'hanno fatta. Il grido di indignazione, delle sofferenze dei poveri migranti, va verso l'Europa che è la vera protagonista dell'opera. Un'Europa che sembra avere smarrito la propria anima, dove giustizia e solidarietà sono state schiacciate dai numeri, dai crudeli valori dell'economia. Il sogno dei padri fondatori dell'Europa si è infranto contro gli scogli degli interessi più cinici. La regia è affidata a Roberto Andò, che ha ideato lo spettacolo, su commissione esplicita del Teatro. (ANSA).