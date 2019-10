Cimiteri: rubati 50 ossari zinco

(ANSA) - PARTINICO (PALERMO), 4 OTT - Furto al cimitero comunale di Partinico. I ladri si sono portati via i resti di cinquanta defunti che erano contenuti dentro 50 cassette di zinco. Gli operai del camposanto comunale avevano eseguito in questi giorni lo spurgo di diverse tombe. I resti dei defunti sarebbero stati inseriti nell'ossario. Era tutto pronto per completare l'intervento. I ladri, forse per portare via le cassette di zinco e rivendere il metallo, non hanno esitato ad entrare con un grosso mezzo, forse un camion, caricare le 50 cassette con dentro i resti dei morti e fuggire via. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Partinico.