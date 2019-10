Mostre: le foto di Maurizio De Simone alla Libreria del mare

(ANSA) - PALERMO, 3 OTT - Da Leonardo Sciascia a Renato Guttuso, da Andrea Camilleri a Ignazio Buttitta, da Bruno Caruso a Emilio Greco, da Pino Caruso a Vincenzo Consolo. Sono alcuni dei volti più noti della Sicilia fotografati da Maurizio De Simone. Una mostra con i loro ritratti dal titolo "Le foto raccontano..." sarà inaugurata venerdì 11 ottobre alla Libreria del Mare di Palermo, in via Cala. La mostra di Maurizio De Simone, organizzata in collaborazione con Toti Librizzi, "è dedicata al ricordo di tutti gli amici che hanno onorato l'arte, la cultura e lo sport in Italia e nel mondo". Potrà essere visitata fino al 17 ottobre dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.(ANSA).