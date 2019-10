Migranti: 53 arrivati a Lampedusa

Sono 53 i tunisini arrivati durante la notte a Lampedusa dopo tre diversi sbarchi. Tutti sono stati portati all'hotspot dove, stanotte, si è arrivati a 301 presenze a fronte di una capienza massima prevista per 95 persone. Stanno già per essere trasferiti, con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, 71 extracomunitari. Nella struttura di primissima accoglienza, in contrada Imbriacola a Lampedusa, resteranno quindi 230 migranti.