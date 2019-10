Fials,sciopero al teatro Massimo Palermo

(ANSA) - PALERMO, 1 OTT - La Fials-Cisal, sindacato autonomo delle Fondazioni lirico-sinfoniche comunica che è stato proclamato lo sciopero per la prima rappresentazione dell'opera "Winter Journey" del Mo L. Einaudi, in programma al Teatro Massimo a Palermo il 4 ottobre.

"Tutte le richieste degli ultimi mesi - dice una nota del sindacato - sono state disattese da parte di una direzione che continua a gestire la fondazione senza rispettare i vincoli contrattuali, gli accordi sottoscritti e gli impegni presi col sindacato. In particolare le reiterate ed illegittime trattenute operate in busta paga ai lavoratori contrattualmente più deboli, getta più di un ombra sullo stato di salute economico-finanziario della fondazione".