Comandante vigili multato da Polstrada

(ANSA) - PALERMO, 1 OTT - E' stato bloccato dagli agenti della polizia stradale sulla statale 113 nei pressi della piazza di Capaci (Pa). Gaetano Fontana, comandante da circa 40 anni della polizia municipale del piccolo centro alle porte di Palermo, l'ultimo giorno di servizio prima di andare in pensione non lo dimenticherà tanto presto. Era alla guida della sua auto e aveva il cellulare in mano. Stava telefonando. Gli agenti lo hanno bloccato e multato. Cinque punti di patente volati via e una contravvenzione da pagare. Gli agenti della stradale non hanno voluto sentire ragioni. Fontana ha cercato di replicare dicendo di essere il comandante della polizia municipale. Incarico che aveva lasciato alle 14. "Quando si dice l'ironia della sorte.

Spiace che sia incappato in questo episodio - dice il sindaco Pietro Puccio -. In questi anni ha contribuito allo sviluppo della nostra polizia municipale, mostrando grande lealtà e uno spiccato senso di attaccamento alle istituzioni".