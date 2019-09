Tennis: Pechino, Cecchinato subito fuori

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Esordio con sconfitta per Marco Cecchinato, subito fuori al primo turno del 'China Open', torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Pechino. Il palermitano, n.65 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-7(7) 6-3 7-6(4) al francese Jeremy Chardy, n.72 Atp, proveniente dalle qualificazioni. In tabellone anche Matteo Berrettini, che domani se la vedrà con Andy Murray, e Fabio Fognini, sorteggiato al primo turno contro il kazako Mikhail Kukushkin, n.60 Atp.nti.