Successo per "Crepuscolo a Selinus" con "Troiane" di Seneca

(ANSA) - SELINUNTE (TRAPANI), 30 SET - Grande successo per "Crepuscolo a Selinus", l'evento svoltosi ieri sera al tramonto tra le rovine di Selinunte che si è concluso con lo spettacolo "Troiane" messo in scena davanti al tempio di Era e che ha registrato il "sold out". Centinaia di spettatori hanno potuto vivere da vicino il nuovo percorso esperenziale fortemente voluto dal neo direttore del Parco di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria Bernardo Agrò, immergendosi, tra natura e paesaggio, in uno dei siti archeologici più belli al mondo, assistendo anche allo spettacolo del tramonto sul mare dall'acropoli. Ad accompagnare i visitatori gli attori della compagnia Laros di Gino Caudai che hanno scandito le tappe del percorso con alcuni brani della tragedia di Seneca che sarebbe poi andato in scena, con la traduzione e la drammaturgia di Fabrizio Sinisi e la regia di Alessandro Machìa. In una Troia avvolta dalle fiamme si intrecciano le dolorose vicende delle donne troiane che assistono attonite e impotenti alla fine della loro città e alla perdita dei loro affetti. Ma la vera protagonista della tragedia è la guerra, con il suo strascico infinito di lutti e dolori. E attraverso gli orrori della guerra Seneca mette in scena un universo segnato dalla perdita del controllo sulle passioni, in cui gli dèi sono presenze lontane. Le colonne del tempio di Era sono state lo sfondo ideale di questa convincente messa in scena, che vede tra i protagonisti Paolo Bonacelli, nei panni di un Agamennone stanco e provato dalla lunga guerra, Edoardo Siravo, che interpreta un Ulisse astuto e senza cuore, Marcella Favilla, una Ecuba dolente e nello stesso tempo sanguigna, Alessandra Fallucchi, una Andromaca travolta alla perdita del suo sposo Ettore che cerca inutilmente di salvare il figlio Astianatte (il piccolo Alessandro Biagi), e ancora Elena (Silvia Siravo), Polissena (Cecilia Zingaro) e la donna del Coro (Gabriella Casali).

Il lungo applauso del pubblico ha suggellato il successo non solo dello spettacolo ma anche del format dell'evento, che ha visto la collaborazione del Club Unesco di Castelvetrano e dell'associazione "Rotta dei Fenici" e che il direttore Bernardo Agrò intende replicare anche nella prossima stagione estiva, con i percorsi all'alba e al tramonto e gli spettacoli classici nello scenario unico del parco Archeologico di Selinunte.

