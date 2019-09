Migranti: altri due barchini a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 30 SET - Due barchini, con a bordo 15 e 16 tunisini, sono stati avvistati stanotte, a poca distanza dalla costa di Lampedusa, da una motovedetta della Guardia di finanza che li ha guidati in porto. In poco più di 24 ore, a partire da sabato sera, si sono registrati complessivamente 11 approdi di migranti sull'isola.

Intanto, cinquanta immigrati hanno già lasciato Lampedusa con un pattugliatore della Guardia di finanza che arriverà a Porto Empedocle (Ag). Altri 90 verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà a Porto Empedocle in serata. Con il doppio trasferimento, temendo anche che l'ondata dei micro sbarchi non sia finita, si prova ad alleggerire il numero delle presenze nell'hotspot dove, stanotte, erano in 330 circa a fronte dei 95 posti disponibili.

Dopo il trasferimento con il traghetto, nella struttura di primissima accoglienza, che si trova in contrada Imbriacola, dovrebbero rimanere circa 190 persone.