Teatri: opera dei pupi con Orlando in scena a Sambuca

(ANSA) - PALERMO, 28 SET - Al via domani, domenica 29 settembre, il ciclo di spettacoli in circuitazione organizzati dal museo Pasqualino. Tra settembre e dicembre 2019 saranno undici i comuni siciliani coinvolti in un progetto che trova il suo centro nella nozione di oralità. Alle ore 18 a palazzo Panitteri di Sambuca di Sicilia, a conclusione della manifestazione Le Vie dei tesori, andrà in scena "La canzone di Orlando. Martirio e vendetta dei cristiani a Roncisvalle", di e con Giovanni Calcagno: nuova produzione del Museo realizzata in collaborazione con l'associazione culturale "La casa dei santi".

Lo spettacolo trae ispirazione da uno dei momenti cruciali della Chanson de Roland. Costruisce un ponte tra i racconti di tradizione orale diffusi nel meridione d'Italia e una delle pratiche teatrali tradizionali siciliane più rappresentative: l'opera dei pupi, dichiarata nel 2001 dall'Unesco "Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Nella Chanson de Roland - storia del tradimento di Gano di Magonza a Carlo, re dei Franchi, del conseguente massacro sui Pirenei, a Roncisvalle, del suo esercito cristiano capitanato dal conte Orlando, e della vendetta sanguinosa nei confronti dei mori musulmani e dei traditori - tanti temi sono attuali e urgenti.

Vicende legate soprattutto alla guerra, al fanatismo religioso, alle ragioni della politica e della conquista, messe in scena in un palazzo storico dell'antico borgo arabo di Sambuca. Un racconto per voce e tammorra in cui Giovanni Calcagno utilizza le tecniche delle narrazioni tradizionali siciliane a braccio con testi in endecasillabi in italiano e brani in francese antico tratti da questo fondamentale testo della letteratura occidentale.(ANSA).