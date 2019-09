Gattino intrappolato sotto banchina, salvato

Era rimasto intrappolato nella cavità sottostante la banchina della sede dei mezzi nautici, al Foro Italico a Siracusa e stava per morire. Ma dopo vari interventi un gattino è stato salvato da un soccorritore marittimo, in servizio presso la capitaneria di porto. Il militare si è immerso ed è riuscito a soccorrere il piccolo felino, che era visibilmente spaventato ma in salute. E' stato poi rifocillato sul pontile.