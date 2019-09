Controesodo, nuovo progetto Presti tra Etna e Alcantara

(ANSA) - PALERMO, 28 SET - Le comunità dei Parchi dell'Etna e dell'Alcantara unite nella preghiera del Cantico delle Creature di San Francesco. Così il mecenate Antonio Presti vuole rilanciare luoghi unici al mondo per la loro storia, il paesaggio, le tradizioni, che oggi rischiano di morire a causa di una migrazione di massa. Cinque giorni di Arte, Cultura e Bellezza all'insegna del "Controesodo" per riscoprire valori, identità e memoria. Da mercoledì 2 a domenica 5 ottobre i comuni di Piedimonte Etneo, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Malvagna, Motta Camastra, Graniti, Gaggi e Francavilla, riceveranno in dono le opere fotografiche monumentali che il presidente della Fondazione Fiumara D'Arte ha voluto realizzare quale "segno di ringraziamento e restituzione dopo 40 anni di semina nella Valle dell'Halaesa Parco dei Nebrodi". Un'azione artistica ed educativa intrapresa con un lungo percorso di condivisione e dialogo con famiglie, scuole, chiese e Amministrazioni. Il progetto è stato realizzato attraverso laboratori fotografici con tutti gli attori sociali. "Controesodo" ha ritratto coppie di Mamma/figlio, Papà/figlio, Nonno/nipote, Nonna/nipote, coinvolgendo gli studenti del territorio. Fotografi - amatoriali e professionisti - hanno immortalato le famiglie durante shooting organizzati nei luoghi vissuti quotidianamente dagli abitanti. La Fondazione ha poi selezionato gli scatti per stamparli su manifesti che sono stati affissi lungo gli assi viari principali o in luoghi simbolo della comunità, d'intesa con le istituzioni locali. Ogni immagine è accompagnata dalle parole del Cantico delle Creature (1226) di San Francesco: una lode a Dio e alle sue opere che ancora oggi suona come un rivoluzionario manifesto di comunione e pace con il mondo e i suoi elementi. (ANSA).