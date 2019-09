Beni culturali: folla per la notte bianca a palazzo Reale

Il complesso di Palazzo Reale, con i giardini e la Cappella Palatina, è stato il luogo più visitato nella prima delle Notti Bianche nei siti Unesco aperti al pubblico in notturna. Affollato l'intero percorso, animato da concerti nel cortile Maqueda. La Fondazione Federico II aveva proposto un itinerario che ha toccato tutti i punti di maggiore richiamo in un'atmosfera di grande suggestione. Il pubblico ha atteso in fila l'apertura del complesso alle 19 e ha poi affollato i giardini e il palazzo fino alle 23,30 mentre orchestra e cantanti si alternavano sul palco. I visitatori alla fine sono stati oltre 21 mila: più di mille rispetto a quelli dell'anno scorso.

"Una partecipazione così imponente esprime il bisogno di una rivisitazione di questi luoghi e dei tesori che custodiscono, secondo una visione culturale sempre più attenta e più esigente", dice il direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso. Il disegno che sostiene l'idea di allargare la fruizione di Palazzo Reale scaturisce, aggiunge, da queste sollecitazioni e mira quindi a "promuovere il sincretismo culturale dei monumenti dell'itinerario arabo-normanno". E la risposta c'è stata. Oltre a Palazzo Reale per la prima Notte Bianca sono state aperte la cattedrale, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti; la bizantina Santa Maria dell'Ammiraglio (la Martorana) e la chiesa di San Cataldo; Ponte dell'Ammiraglio e il sollazzo normanno della Zisa. Le altre due Notti Bianche del fine settimana illuminano altre due tappe dell'itinerario arabo-normanno: Monreale (sabato 28) e Cefalù (domenica 29). Monreale propone spettacoli di pupi, presentazioni di libri e recital, tra cui un concerto della Cantoria del Teatro Massimo alle 21 in piazza Guglielmo, il Collegio di Maria ospita un concerto di fiati della Banda Guglielmo II e il santuario Maria SS. Addolorata Calvario delle Croci, alle 21, il concerto "Cantando Maria" del Coro Cum Iubilo. Le absidi, infine, ospitano alle 22 un concerto jazz del chitarrista Sergio Munafò. A Cefalù domenica saranno aperti Cattedrale e chiostro. Nella basilica, dalle 20 alle 22, Salvatore Grisanti proporrà una lettura iconologica dei mosaici absidali. Partecipano anche il Museo Mandralisca che alle 17 ospiterà i Pupi antimafia di Angelo Sicilia e l'Ottagono Santa Caterina dove saranno esposti gli scatti di Rosellina Garbo che "racconta" per immagini i nove siti del percorso Unesco. (ANSA).