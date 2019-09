Clima: da Palermo appello Unesco per salvare isola Socotra

(ANSAmed) - PALERMO, 27 SET - Dall'orto botanico di Palermo, nella seconda giornata della conferenza evento Socotra in Sicilia, parte la campagna sostenuta dall'Unesco in difesa dell'isola dello Yemen, un paradiso naturalistico che è fortemente a rischio. Spiega Anna Paolini, direttrice Unesco di Doha: "Lo scopo é focalizzare l'attenzione sulla biodiversità dell'isola, che é poco conosciuta, un microcosmo poco frequentato dove l'isolamento ha preservato l'ambiente, la flora e la fauna.

Siamo in un momento critico per il pianeta, che lancia grida di allarme. Stiamo vivendo ben al di sopra della sostenibilità ambientale, c'é ancora tempo per recuperare, ma solo se facciamo in fretta. Luoghi come Socotra sono già stati danneggiati da recenti tifoni, con danni di erosione e perfino alle popolazioni. Si stanno introducendo specie non endemiche, si stanno iniziando ad utilizzare le dracena come combustibile. Un recente rapporto delle Nazioni Unite dice che ci sono un milione di specie in estinzione". "Connect2Socotra - aggiunge Paolini - vuole anche incitare la comunità scientifica a continuare a studiare, alla comunità yemenita di avere attenzione per il turismo e per lo sviluppo sostenibile. L'Unesco sollecita gli orto botanici del mondo affinché raccolgano le collezioni di Socotra, in questi tre mesi, che le mettano in valore, con esposizioni, film, brochure per valorizzare l'isola e far crescere l'impegno civile per la biodiversita". (ANSAmed).