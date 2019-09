Mafia: sindaco Gela, politica faccia sua parte

"La vasta e brillante operazione condotta dalle forze dell'ordine che, con l'arresto fra l'altro di trentacinque gelesi ha assestato un durissimo colpo alle organizzazioni criminali, dimostra come lo Stato sia fortemente impegnato a garantire una libera e democratica convivenza civile". Lo ha detto il sindaco di Gela, Lucio Greco, alla guida di una giunta che comprende esponenti di liste civiche ma anche di Pd e Forza Italia. "Nell'esprimere pieno apprezzamento ai tutori dell'ordine - scrive in una sua nota, Greco - non posso però, in qualità di sindaco, non manifestare la mia preoccupazione per la forte e radicata presenza di forze criminali nella nostra città". Per il sindaco di Gela, "anche la politica ha l'obbligo di fare la sua parte e può farlo solo con azioni improntate sempre alla legalità e con comportamenti ineccepibili". (ANSA).