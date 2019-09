Mafia: operazione nel nisseno, sequestrata aziende

Nell'ambito dell'operazione antimafia "Stella cadente", contro i clan stiddari nisseni, il Gip di Caltanissetta ha disposto il sequestro preventivo di alcune aziende, il cui valore è ancora in fase di accertamento.

Sono stati sequestrati l'intero capitale sociale e compendio aziendale della Cartaplastic srls, con sede legale a Gela, operante nell'ambito del commercio di saponi e detersivi e ingrosso di altri prodotti nel settore alimentare, con intestazione a Laura Cosca quale titolare delle quote; l'intero capitale sociale e del compendio aziendale della Sweet Plastic srls, con sede legale a Gela, operante nell'ambito del commercio di saponi e detersivi e ingrosso di altri prodotti nel settore non alimentare, intesta sempre a Cosca; l'intero capitale sociale e compendio aziendale della Malibu' Indoor srls, con sede in Gela, che si occupa d'intrattenimento all'interno della discoteca Malibù di Gela, con intestazione di parte delle quote a Giuseppe D'Antoni.