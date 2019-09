Ferita a coltellate, fermato quindicenne

E' stato rintracciato ieri sera dai carabinieri all'aeroporto di Punta Raisi il ragazzo di 15 anni, romeno, che aveva ferito con un coltello una ragazza di 22 anni nel pomeriggio in via Notarbartolo a Palermo. L'indagato, che è figlio della nuova compagna del padre della vittima, è stato affidato ad una comunità in attesa delle decisioni dei giudici del tribunale per i minorenni. La lite tra i due sarebbe iniziata a casa e poi proseguita per strada in via Notarbartolo.

La giovane ferita ha cercato soccorso in un panificio di fronte il palazzo dove vive con il padre mauriziano, la nuova compagna polacca del padre e il figlio della donna. La giovane ha una prognosi di 20 giorni.