Abuso ufficio, indagato sindaco Erice

(ANSA) - ERICE (TRAPANI), 26 SET - Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, è indagata per abuso d'ufficio. E' stata lei stessa a rendere noto di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Trapani. Interrogata dal Pm, la Toscano riferisce di aver manifestato la sua estraneità ai fatti contestati. Allo stato non sono noti altri particolari, né se c'è un collegamento con un'inchiesta che ha portato, nei mesi scorsi, all'arresto per corruzione del vice sindaco Angelo Catalano.