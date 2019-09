Unesco: Parco delle Madonie ottiene riconoscimento "geopark"

"Disco verde dall'Unesco per il Parco delle Madonie". L'annuncio è avvenuto nel corso del Consiglio dei Geoparchi globali in occasione della 15 esima conferenza European Geoparks che si è svolta nel parco naturale di Sierra Norte de Sevilla in Andalusia Spagna. "È stato - afferma il Commissario straordinario Salvatore Caltagirone - un altro successo. Grazie al lavoro svolto e ai risultati ottenuti nel corso degli ultimi due anni, siamo passati dal cartellino giallo a quello verde, superando tutte le prescrizioni che erano state raccomandate". In Spagna hanno rappresentato il Geopark Madonie Peppuccio Bonomo e Santina La Spada. "Un risultato, affermano che si deve, comunque, incoraggiare con la comunicazione tra Enti, Istituzioni e Associazioni per rendere forte il meccanismo Geopark dalla base", afferma una nota.

(ANSA).