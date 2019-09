Micicchè, Ars non tiene ddl in cassetti

(ANSA) - PALERMO, 24 SET - "Il presidente della Regione ha detto che il Parlamento tiene nei cassetti leggi di riforma, parole che mi hanno amareggiato. Mai in questo Parlamento è stata tenuta nascosta una legge o una iniziativa del governo, qui cassetti non ce ne sono e se c'è qualche cassetto dico al governo che chiavi non ce ne sono: chi vuole verificare i contenuti nei cassetti puo' farlo". Lo ha detto, in aula, il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè. In aula non è presente il governatore Nello Musumeci.