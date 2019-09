App per aiutare i ragazzi autistici

(ANSA) - PALERMO, 24 SET - Si chiama 'Wall of life è la app, realizzata dalla multinazionale con sedi anche in Italia 'Sopra Steria", donata alla onlus "I Corrieri dell'Oasi" che gestisce il centro diurno per bambini e ragazzi in convenzione con l'Asp di Enna: l'applicazione é destinata a supportare i ragazzi autistici in una serie di attività quotidiane, come fare la spesa. L' app é stata presentata in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans da Ruggero Razza, l'assessore alla Salute della Regione che promuove l'iniziativa, dall'amministratore delegato di 'Sopra Steria" Italia Stefania Pompili e dalla presidente della onlus Simonetta Panerai. In Sicilia i ragazzi con problemi di autismo sono circa 5000. La app é rilasciata in open source diventando quindi disponibile non solo per la onlus ennese ma per chiunque, privati o organizzazioni, la voglia utilizzare.