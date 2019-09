Incidenti stradali: due donne muoiono nel siracusano

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - Due donne hanno perso la vita in serata lungo la strada provinciale 3 tra Augusta e Villasmundo frazione di Melilli nel siracusano. In un violento scontro che ha coinvolto due autovetture, una Ford Kia e una Fiat 500 X, sono morte M.R., 79 anni e S.P. 81 anni, entrambe di Melilli.

Lievemente ferito è rimasto il conducente della vettura a bordo della quale viaggiavano le due donne, l'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Muscatello di Augusta. A cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente sono i carabinieri della compagnia di Augusta. Ferite lievi anche per il diciannovenne che si trovava alla guida della 500 X. (ANSA).